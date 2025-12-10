Ομάδες

EuroCup: Σε τροχιά πρόκρισης ο Άρης, πήρε το «θρίλερ» με τη Βενέτσια
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 22:12
ΜΠΑΣΚΕΤ / Άρης

Ο Άρης άντεξε στην αντεπίθεση της Βενέτσια και πήρε το... θρίλερ, νικώντας με 90-86 για τη 10η αγωνιστική του EuroCup και παραμένοντας σε τροχιά πρόκρισης.

Ο Άρης έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, επέτρεψε στη Βενέτσια να τον απειλήσει στον τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο τέλος έδειξε χαρακτήρα και πήρε το θρίλερ, νικώντας με 90-86 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του EuroCup.

Έτσι, οι Θεσσαλονικείς παραμένουν σε τροχιά πρόκρισης και βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Ο Τζόουνς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής από την ομάδα του Μίλιτσιτς, ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους, πέντε ριμπάουντ και 12 ασίστ, με τους Νούα και Άντζουσιτς να τον ακολουθούν, σκοράροντας από 12 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 6, Τζόουνς 20, Νουά 12 (1), Φόρεστερ 8, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης , Μποχωρίδης 9 (3), Ενόκ 6, Χάρελ 6, Άντζουσιτς 12 (2), Κουλμπόκα 11 (3).

ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Νέβεν Σπάχια): Τεσιτόρι 4, Κόουλ 20 (3), Χόρτον 4, Κάντι 8 (2), Μπόουμαν 21 (4), Γουίτλ 3, Νίκολιτς 2, Παρκς 7, Γουίλτζερ 14 (2), Βαλεντάιν 3 (1).



