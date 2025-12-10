Βέλγιο: Τζόλης και Καρέτσας οι πιο ακριβοί παίκτες του πρωταθλήματος

Onsports Team

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που ανακοινώνει το Transfermarkt, οι πιο ακριβοί παίκτες της Jupiler Pro League είναι Έλληνες.

Έλληνες είναι πλέον και οι δυο πιο ακριβοί παίκτες που αγωνίζονται στο Βέλγιο και την Jupiler Pro League, μετά την τελευταία ενημέρωση, πριν από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, που παρουσίασε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt.

Ενώ ο Χρήστος Τζόλης παραμένει αμετάβλητος στην κορυφή με αξία αγοράς 30 εκατομμύρια ευρώ, πίσω του πλέον ανέβηκε ο 18χρονος της Γκενκ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, που είδε την αξία αγοράς του να αυξάνεται κατά 5 εκατομμύρια ευρώ στα 28.000.000.

Στην κορυφή της εκτίμησης αξίας των Ελλήνων παικτών, παραμένει ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) με 35 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από τους Τζόλη και Καρέτσα, βρίσκονται Χαράλαμπος Κωστούλας (Μπράιτον) και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με 25 εκατομμύρια ευρώ.