Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

Onsports Team

Την ώρα που «φουντώνουν» τα σενάρια για τον ίδιο και τους Νικς, ο «Greek Freak» αποφάσισε να επενδύσει σε ακίνητο που αγοράστηκε με 13.000.000 ευρώ.

Πέρα από το μπάσκετ, εδώ και καιρό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ασχολείται και με τις επενδύσεις. Ο «Greek Freak» που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο ΝΒΑ αναφορικά με το μέλλον του, προχώρησε σε μια σημαντική αγορά. Αποκτώντας κτίριο 28 διαμερισμάτων.

Το ενδιαφέρον είναι η επιλογή της περιοχής στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη πολυκατοικία οκτώ ορόφων: Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Εκεί δηλαδή όπου φουντώνουν διαρκώς τα σενάρια, τόσο για τους Νικς όσο και για τους Νετς.

Η κίνηση αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν έχει σχέση με το μπάσκετ. Πρόκειται για σημαντική επένδυση στο real estate, καθώς η Νέα Υόρκη θεωρείται η σημαντικότερη περιοχή στον πλανήτη για να έχει κάποιος ακίνητα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο κτίριο που απέκτησε ο Αντετοκούνμπο, τα ενοίκια είναι περίπου 3.000 ευρώ το μήνα.

Η εταιρεία The Original Lawrence 111 LLC του «Greek Freak», είναι αυτή που απέκτησε το κτίριο έναντι 13 εκατ. ευρώ. Πωλητές ήταν οι developers Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιχ, κατασκευαστές του κτιρίου το 2018.