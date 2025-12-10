Ομάδες

Ρέλβας: «Έχουμε αυτοπεποίθηση, κοιτάμε τη δική μας ομάδα»
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 20:17
CONFERENCE LEAGUE

Ο αμυντικός της ΑΕΚ μίλησε για το ματς με την Σαμσούνσπορ αλλά και τη συνεργασία του με τον Μουκουντί στα μετόπισθεν της Ένωσης.

Ο Φελίπε Ρέλβας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα με την Σαμσούνσπορ, για το Conference League. Ο στόπερ της Ένωσης στάθηκε στην καλή κατάσταση της ομάδας του:

«Είμαστε σε καλή κατάσταση, ξέρουμε αρκετά για την Σαμσούνσπορ, αλλά εστιάζουμε στη δική μας ομάδα. Έχουμε αυτοπεποίθηση και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για τον Μουκουντί και τη συνεργασία τους: «Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή σχέση εντός και εκτός γηπέδου. Όμως αμυνόμαστε ως ομάδα και κάνουμε επίθεση επίσης ως ομάδα, όλοι μαζί».



