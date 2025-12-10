Παναθηναϊκός: Φάκελος… τερματοφύλακας

Οnsports Τeam

Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο «τριφύλλι» αναφορικά με τη θέση του goalkeeper δείχνουν άμεση μεταγραφή.

Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε μια κατάσταση ολικής αναδιοργάνωσης.

Ακόμα και πριν από την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ ο Γιάννης Αλαφούζος είχε ξεκινήσει τις αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο, με την άφιξη του Φράνκο Μπαλντίνι στη θέση του συμβούλου ουσιαστικά να προαναγγέλει σαρωτικές εξελίξεις. Όπερ και εγέντο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Παναθηναϊκού και οι αλλαγές συνεχίστηκαν και συνεχίζονται. Ο Ισπανός τεχνικός κάθε μέρα που περνάει μαθαίνει όλο και περισσότερο την ομάδα του και προσπαθεί να καταλήξει όσο το δυνατόν πιο άμεσα σε μια έκθεση στην οποία θα αναλύσει λεπτομερώς το ποιοι θα πρέπει να συνεχίσουν να φοράνε τη φανέλα εμ το τριφύλλι στο στήθος και ποιοι όχι.

Ο φόρτος εργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι μεγάλος, όμως ένα από τα θέματα που μοιάζει να «καίει» περισσότερο από τα άλλα αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι το θέμα του τερματοφύλακα.

Τα δεδομένα της τριάδας Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη έχουν αλλάξει δραματικά και η αναχώρηση του Αλμπάν Λαφόν για το Κόπα Άφρικά φέρνει στο προσκήνιο… μεταγραφή.

Οπως έγινε γνωστό, ο Αλμπάν Λαφόν κλήθηκε από την Ακτή Ελεφαντοστού στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.

Είναι δεδομένο ότι ο έμπειρος κίπερ θα απουσιάσει από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, για το Κύπελλο, με την Καβάλα (17/12) και από το ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ (21/12) για το πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που η χώρα του φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, τότε ο Παναθηναϊκός δεν θα τον έχει στη διάθεση του, για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στις 10 ή 11/1, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, στις 17 ή 18/1 και στο ματς με τη Φερεντσβάρος, στις 22/1 για το Europa League.

Ο Ντραγκόφσκι και η χαμένη εμπιστοσύνη

Την ίδια στιγμή ο Μπαρλομιέι Ντραγκόφσκι δείχνει να έχει απωλέσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη του προπονητή του, δείχνει ο ίδιος να έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων «οδηγούν» στο συμπέρασμα πως ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση τερματοφύλακα.

Χωρίς από την ομάδα να λένε το παραμικρό για ενίσχυση, οι πιθανότητες για νέο γκολκίπερ είναι αυξημένες, μαζί με μεταγραφές στα χαφ. Η οριστική απόφαση θα παρθεί σύντομα και με τα τωρινά δεδομένα, όλα δείχνουν μεταγραφή.