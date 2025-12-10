Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κάραγκερ σε Σαλάχ: «Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα, σε αγαπώ»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 10 Δεκεμβρίου 2025, 12:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάραγκερ σε Σαλάχ: «Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα, σε αγαπώ»

Μία μέρα μετά τις καυστικές δηλώσεις του, ο θρύλος της Λίβερπουλ απολογήθηκε για τα σχόλια του και ζήτησε τη συγχώρεση του Σαλάχ.

Έντονη κριτική δέχθηκε ο Τζέιμι Κάραγκερ για την… επίθεση που εξαπέλυσε στον Μο Σαλάχ για τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Λίβερπουλ και «οδήγησαν» τον Άρνε Σλοτ να αφήσει τον Αιγύπτιο εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ίντερ όπου οι «Reds» πήραν μεγάλο διπλό με 0-1.

Μια μέρα μετά την κριτική του ο βετεράνος άσος της Λίβερπουλ προχώρησε σε… αναδίπλωση δηλώνοντας δημόσια την αγάπη του προς τον Σαλάχ.

«Ήθελα τόσο πολύ να κερδίσει η Λίβερπουλ κόντρα στην Ίντερ, όπως κάνω κάθε φορά που παίζει η Λίβερπουλ, όπως ξέρετε. Περισσότερο για τον προπονητή, για όσα έχει περάσει τις τελευταίες ημέρες. «Δεν τον γνωρίζω και τόσο καλά, δεν έχω καμία ουσιαστική σχέση μαζί του, αλλά είναι ο προπονητής της Λίβερπουλ, ξέρουμε τι έχει συμβεί και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό. «Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά ήταν χαρακτηριστικό ήταν οι οπαδοί που φώναζαν το όνομά του, όχι όταν το σκορ έγινε 1-0, αλλά όταν έγινε 0-0», ανέφερε αρχικά για τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Ίντερ και έπειτα στάθηκε στα σχόλια που έκανε στον Σαλάχ.

«Μο, ζητώ συγγνώμη αν σε στεναχώρησα. Σε αγαπώ ως παίκτη της Λίβερπουλ, αλλά απλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι καλά εκτός γηπέδου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κάραγκερ στο «CBS Sports» για να του δώσει στη συνέχεια το χέρι ο Μάικ Ρίτσαρντς πριν απαντήσει: «Αυτό είναι δίκαιο, φαινόταν πολύ γνήσιο».



Ροή ειδήσεων

BET
Ντέρμπι Ρεάλ-Σίτι στο C.L. με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
3 λεπτά πριν Ντέρμπι Ρεάλ-Σίτι στο C.L. με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Ρογκαβόπουλος: «Σε κάθε παιχνίδι ξεκινάς από το μηδέν»
6 λεπτά πριν Ρογκαβόπουλος: «Σε κάθε παιχνίδι ξεκινάς από το μηδέν»
EUROLEAGUE
«Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»
35 λεπτά πριν «Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»
41 λεπτά πριν Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved