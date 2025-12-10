Άρης: Εκτός και ο Διούδης από το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Μια νέα δυσάρεστη εξέλιξη ήρθε να προστεθεί στα αγωνιστικά προβλήματα του Άρη, καθώς ακόμη ένας βασικός παίκτης τέθηκε νοκ άουτ ενόψει της συνέχειας.

Ο λόγος για τον Σωκράτη Διούδη, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό που τον θέτει εκτός δράσης για τις επόμενες ημέρες. Ο έμπειρος τερματοφύλακας υποβλήθηκε χθες σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση του προβλήματος που ένιωσε λίγο πριν από τη λήξη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού, γεγονός που τον αφήνει εκτός προπονήσεων και αγωνιστικών υποχρεώσεων για το άμεσο διάστημα.

Ως αποτέλεσμα, ο Διούδης θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 20:00 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στις 20 Δεκεμβρίου για την 15η αγωνιστική.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Μανόλο Χιμένεθ καλείται πλέον να πορευτεί με τους διαθέσιμους τερματοφύλακες, Αθανασιάδη και Μάικιτς, με τον πρώτο να προβάλλει ως το φαβορί για να υπερασπιστεί την εστία του Άρη στα επόμενα παιχνίδια.