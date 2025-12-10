Ρογκαβόπουλος: «Σε κάθε παιχνίδι ξεκινάς από το μηδέν»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει αφήσει πίσω του την νίκη επί του Πανιωνίου και το ασύλληπτο ρεκόρ των 12 τριπόντων και κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο είναι έτοιμος να αρχίσει από την αρχή.

Ο Παναθηναϊκός "πετάει" για Ιταλία και την αναμέτρηση με την Αρμάνι στο Μιλάνο με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να έχει την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, μετά το αδιανόητο ρεκόρ των 12 τριπόντων κόντρα στον Πανιώνιο.

Ο Έλληνας παίκτης πήρε ψυχολογία αλλά έβαλε τέλος σε αυτή την κουβέντα τονίζοντας ότι σε κάθε παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή αφήνοντας πίσω του ότι έχει προηγηθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, αλλά πρέπει να την αφήσω πίσω γιατί έρχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια, όπως αυτό με το Μιλάνο. Είναι ένα must-win παιχνίδι και πάμε με αυτή τη νοοτροπία ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα», είπε αρχικά ο Ρογκαβόπουλος για το πώς νιώθει για το ρεκόρ τριπόντων που σημείωσε και πρόσθεσε σχετικά: «Σίγουρα έχω καλή ψυχολογία, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και ξεκινάς από το μηδέν. Οπότε είτε έχεις παίξει καλά, είτε άσχημα πρέπει να κάνεις reset και να συγκεντρωθείς και να αποδώσεις στο επόμενο».

Για τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του για τη νίκη στο συγκεκριμένο ματς: «Έχουμε συγκεντρωθεί πολύ στο να μην έχουμε νεκρά διαστήματα. Να μπορέσουμε να έχουμε καλή και συμπαγή άμυνα. Στην επίθεση να γυρνάμε την μπάλα όσο καλύτερα γίνεται».

Για τις διαφορές μεταξύ Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο: «Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει τρομερό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, στην Euroleague είναι μέσα στις πέντε πρώτες ομάδες. Μπορεί να μη λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης ή να μην έχει την ιστορία της, αλλά είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έφυγε ο Μεσίνα αλλά η ομάδα έχει την επιρροή του. Έχει πολύ καλό ρόστερ και είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και αυτό».