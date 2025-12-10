Ομάδες

«Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»
Οnsports Τeam 10 Δεκεμβρίου 2025, 13:13
EUROLEAGUE / Παρτιζάν

«Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία ο Χουάν Πεναρόγια αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου.

Όπως όλα δείχνουν ο Χουάν Πεναρόγια θα γίνει ο νέος προπονητής της Παρτίζαν.

Μετά τον… χαμό που προκλήθηκε με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας, η Παρτίζαν βρισκόταν σε αναζήτηση νέου τεχνικού, ώστε να τον αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με Μέσα της Σερβία, το κλαμπ έχει εστιάσει στον Καταλανό προπονητή, τονίζοντας μάλιστα ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία και αναμένεται να υπογράψει άμεσα συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2027.



