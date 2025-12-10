Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση στο Μιλάνο, στάθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει ο coach Ποέτα στην Αρμάνι και υποκλίθηκε σε Μεσίνα και Ομπράντοβιτς. -Εκτός αποστολής Όσμαν και Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την πολύ κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση στο Μιλάνο με την Αρμάνι, με τον Εργκίν Αταμάν να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. «Δυστυχώς ο Όσμαν δεν θα παίξει αύριο. Περίμενα ότι θα έπαιζε, αλλά οι γιατροί μου είπαν χθες ότι δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο Χολμς πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα παίξει. Πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό, έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Και είναι σημαντικό να είναι έτοιμος να παίξει καλά. Πρέπει πρώτα να προπονηθεί καλά 2-3 φορές και μετά να μπει να παίξει» είπε χαρακτηριστικά ο coach των «πρασίνων».

Στη συνέχεια μίλησε για τον αγώνα με την Αρμάνι. «Είναι ε=ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι γιατί στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν εύκολα ματς. Σίγουρα η Αρμάνι είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλό ρόστερ και νομίζω πως μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final-4. Δεν ξεκίνησαν καλά λόγω τραυματισμών, αλλά τώρα έχω δει ότι πολλοί παίκτες επέστρεψαν. Όπως ο Νίμπο, ο Λέντει και ο Γκούντουριτς και ο Σιλντς.

Έχουμε όμως και εμείς πολύ καλό ρόστερ και θα πρέπει να παίξουμε επιθετικά και σωστά για να πάρουμε μια σημαντική νίκη. Όλοι λένε ότι η Αρμάνι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ καλή ομάδα και δεν είναι σε κακή κατάσταση στη βαθμολογία».

Όσο για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι και το τι έχει αλλάξει ο Ποέτα είπε: «Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η ομάδα. Ο Ποέτα είναι βοηθός του Μεσίνα για μεγάλο διάστημα. Δε μπορείς να αλλάξει πολλά. Και είναι έξυπνος προπονητής. Δε μπορεί να πάρει μια ομάδα και ξαφνικά να τα αλλάξει όλα. Είναι κακό για την ομάδα.

Ο Ποέτα επίσης είναι τυχερός γιατί επέστρεψαν οι τραυματίες, ξέρει τα συστήματα, ξέρει την ομάδα, έχει δουλέψει με τον Μεσίνα. Που μαζί με τον Ζέλικο είναι οι καλύτεροι προπονητές στην ιστορία της διοργάνωσης. Έχει μάθει πολλά από τον Μεσίνα και τώρα θα βάλει πολλές από τις ιδέες του και θα δώσει και κίνητρο στους παίκτες του.

Άλλαξε λίγο το rotation της ομάδας, όπως με την περίπτωση του Ντάντσον. Οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια και αυτό συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Χάσαμε πολλά παιχνίδια όταν παίζαμε χωρίς σέντερ και όταν πήραμε σέντερ παίξαμε πολύ καλύτερα. Ένα κακό ματς κάναμε και χάσαμε. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι πήραμε αποφάσεις αλλά οι παίκτες κρίνουν το αποτέλεσμα».