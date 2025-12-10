Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Αυτοί θα «σφυρίξουν» τον αγώνα της Ιταλίας
Οnsports Τeam 10 Δεκεμβρίου 2025, 09:31
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Αυτοί θα «σφυρίξουν» τον αγώνα της Ιταλίας

Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για την αναχώρησή τους για το Μιλάνο και η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές του κρίσιμου παιχνιδιού.

Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αρμάνι Μιλάνο.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ετοιμάζεται για την αναχώρησή τους για το Μιλάνο και το παιχνίδι που θα γίνει στο στο «Unipol Forum»θέλοντας το διπλό για να καλύψει την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα σφυρίξουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανός), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανός) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανός).



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
2 λεπτά πριν Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
6 λεπτά πριν BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
11 λεπτά πριν Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
17 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved