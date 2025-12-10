Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Αυτοί θα «σφυρίξουν» τον αγώνα της Ιταλίας

Οnsports Τeam

Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για την αναχώρησή τους για το Μιλάνο και η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές του κρίσιμου παιχνιδιού.

Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αρμάνι Μιλάνο.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ετοιμάζεται για την αναχώρησή τους για το Μιλάνο και το παιχνίδι που θα γίνει στο στο «Unipol Forum»θέλοντας το διπλό για να καλύψει την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα σφυρίξουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανός), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανός) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανός).