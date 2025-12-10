Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα υποδεχθεί την Βενέτσια για την 10η αγωνιστική του Eurocup και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Μετά την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας από την Κλουζ ο Άρης στρέφει το ενδιαφέρον και πάλι στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να υποδέχεται στο «Αλεξάνδρειο» τη Βενέτσια.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, προσθέτοντας μίας ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους και φέρνοντας το ρεκόρ τους στην βαθμολογική κατάταξη σε… ισορροπία μιας και τώρα η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς είναι στο 4-5.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime.