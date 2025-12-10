Μόντε Μόρις: Μια λύση ανάγκης, μια αναγκαστική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό (pics, vid)

Οnsports Τeam

Αργά χθες βράδυ το Telesport.rs αποκάλυψε τη συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με τον Μόντε Μόρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα παίρνει την οριστική του απόφαση, η οποία δε μοιάζει να καλύπτει το κενό της ομάδας του Πειραιά στην περιφέρεια.

Μόντε Μόρις ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας τεχνικός φέρεται να κατέληξε στον συγκεκριμένο παίκτη για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Αν η είδηση επιβεβαιωθεί και ο Μόρις ανακοινωθεί από την ομάδα του Ολυμπιακού τότε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξουν άμεσα εξελίξεις με τον Σέιμπεν Λι, μιας και η τριάδα στα γκαρντ θα αποτελείται από τους Τόμας Ουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις. Με αυτή τη σειρά.

Και αυτό είναι κάτι που δεν επιδέχεται καμίας αμφιβολίας. Ο Τεξανός παίκτης αποτελεί μπασκετικό «έρωτα» του Γιώργου Μπαρτζώκα και δεν πρόκειται να χάσει τη θέση του στη βασική πεντάδα των «ερυθρόλευκων», ο πρώην παίκτης της Παρτιζάν είναι σαφώς πιο έτοιμος από τον Μόρις και σε αθλητικό επίπεδο αλλά και σε πνευματικό επίπεδο (με τον Μόρις να μην έχει ιδέα ακόμα από EuroLeague και ευρωπαϊκό μπάσκετ) και εν συνεχεία έρχεται το επικείμενο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι δεδομένο πως θα του δώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που θα συναντήσει ενώ δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για έναν παίκτη ρολίστα και όχι από αυτούς που κάνουν τη διαφορά. Ο Έλληνας τεχνικός για μία ακόμα φορά προτίμησε να πάει σε μια πιο safe λύση, μια λύση ομάδας και να μην καταλήξει σε έναν παίκτη ο οποίος θα έβγαινε μπροστά και ουσιαστικά θα ήταν ένας πραγματικός αντικαταστάτης του Κίναν Έβανς.

Είχε προταθεί και είχε απορριφθεί από τον Μπαρτζώκα

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, τη φετινή σεζόν, που ο Ολυμπιακός και ο Μόντε Μόρις είχαν έρθει κοντά. Πριν από καιρό ο παίκτης είχε προταθεί στους «ερυθρόλευκους» αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε απορρίψει την περίπτωσή του για δύο συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος ήταν πως ο προπονητής του Ολυμπιακού ήθελε κάτι καλύτερο και κάτι πιο ποιοτικό, ενώ ο δεύτερος λόγος είχε να κάνει με τον χαρακτήρα του και το γεγονός πω το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού δεν είχε λάβει τις καλύτερες συστάσεις.

Η πίεση όμως που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόσο από τη διοίκηση της ομάδας όσο και από τον κόσμο του Ολυμπιακού για να προχωρήσει στη μεταγραφή που έχει τόσο ανάγκη ο Ολυμπιακός ανάγκασε τον Έλληνα τεχνικό να πάρει την απόφαση αυτή παρά το γεγονός πως λίγο καιρό πριν είχε απορρίψει τον ίδιο παίκτη.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό

Την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό αναφορικά με την κατάσταση του παίκτη. Ο Μόρις μετά από μια μακρά πορεία στο ΝΒΑ δεν κατάφερε να βρει αυτό που ήθελε στην Αμερική και αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό το γιατί έρχεται στην Ευρώπη. Ποιο είναι το κίνητρό του; Τι θέλει να πετύχει; Και φυσικά ποια είναι η κατάστασή του.

Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο Μόρις δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αυτό το ξέρουν στον Ολυμπιακό και γι αυτό τονίζουν ότι θα του δοθεί σημαντικός χρόνος προσαρμογής για να μπορέσει να βγάλει στο παρκέ τον πραγματικό του εαυτό. Ο Ολυμπιακός θα ήθελε να βρει έναν έτοιμο παίκτη για να μπορέσει να μπει… χθες στην ομάδα, αλλά κάτι τέτοιο μάλλον δεν ήταν δυνατόν με τους «ερυθρόλευκους» να καταλήγουν στην περίπτωση του Μόρις, παρά το ότι μιλάμε για έναν παίκτη που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είχε κοπεί λίγο καιρό πριν.