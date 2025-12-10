Ομάδες

Ολυμπιακός: Κλείνει τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 00:34
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Κλείνει τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις

Σε προχωρημένες επαφές με τον Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός, ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον 30χρονο πόιντ γκαρντ.

Μετά από αναζήτηση μηνών φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τον εκλεκτό του για την περιφέρεια κι αυτός είναι ο Αμερικανός ΝΒΑερ, Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός άσος είχε μείνει για μεγάλο διάστημα ως free agent, αφού μετά από έξι αγώνες με την φανέλα των Πέισερς από τις 8 έως τις 17 Νοεμβρίου, έμεινε ελεύθερος.

Σε αυτούς τους έξι αγώνες που πρόλαβε να παίξει ο Μόρις είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 10.8 λεπτά.

Ακόμη έχει παίξει σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς.

Από το 2018 έως το 2023 μέτρησε 10.5 πόντους (39% στο τρίποντο), 2.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 25.8 λεπτά σε 339 αγώνες στο NBA.



