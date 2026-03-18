Παναθηναϊκός: Στη Σεβίλλη για την πρόκριση

Οnsports Τeam

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί για τη Σεβίλλη, όπου αύριο έχει ραντεβού με την ιστορία του κόντρα στη Μπέτις.

Με την ψυχολογία, αλλά και την πίστη, στο ζενίθ ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός για τη Σεβίλλη και τον επαναληπτικό αγώνα με τη Μπέτις, για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ φιλοξενείται από τους Ανδαλουσιανούς και θέλει να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ προκειμένου να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στους «8» του θεσμού.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα κόντρα σε μια καλή ισπανική ομάδα, ενώ και φίλοι των «πρασίνων» που βρέθηκαν το πρωί στο αεροδρόμιο, για να αναχωρήσουν για Ισπανια τους ενθάρρυναν για την πρόκριση.

Ο Μπενίτεθ θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 19:15, ενώ στις 20:00 ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προπόνηση στο «La Cartuja de Sevilla».