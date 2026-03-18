Champions League: Ψάχνει ανατροπή με Γαλατά η Λίβερπουλ - Οριακή ρεβάνς σε Βαρκελώνη

Οnsports Τeam

Η Λίβερπουλ καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 από τη Γαλατάσαραϊ στο Άνφιλντ, την ώρα που η Μπαρτσελόνα έχει το πάνω χέρι απέναντι στη Νιούκαστλ στη μάχη για μια θέση στους «8». Στο σκηνικό των προημιτελικών του Champions League, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις τραβούν τα βλέμματα, με τα φαβορί να έχουν προβάδισμα, χωρίς όμως να λείπουν οι κίνδυνοι.

Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ έχοντας σύμμαχο την παράδοση. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν δείξει ότι διαχειρίζονται αποτελεσματικά τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ισοπαλία εκτός έδρας όπως το 1-1, ενώ στο γήπεδό τους παρουσιάζονται ιδιαίτερα αξιόπιστοι. Αντίθετα, η Νιούκαστλ πρέπει να αφήσει πίσω της τις αρνητικές επιδόσεις στην Ισπανία και να κυνηγήσει μια μεγάλη έκπληξη απέναντι στην ομάδα του Λαμίν Γιαμάλ.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν βρίσκεται ουσιαστικά με το ένα πόδι στην επόμενη φάση μετά το εντυπωσιακό 6-1 επί της Αταλάντα στο πρώτο παιχνίδι. Οι Βαυαροί εμφανίζονται πολύ δυνατοί στην έδρα τους και σπάνια χάνουν τέτοιες ευκαιρίες, ενώ και η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ τους. Η Αταλάντα πηγαίνει στη Γερμανία γνωρίζοντας πως χρειάζεται κάτι παραπάνω από υπέρβαση για να αλλάξει τα δεδομένα.

Στο Άνφιλντ, η Λίβερπουλ έχει μπροστά της την πρόκληση της ανατροπής απέναντι στη Γαλατάσαραϊ μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα. Οι «reds» ποντάρουν στη δυναμική της έδρας τους, όπου παραδοσιακά είναι πολύ ισχυροί, όμως οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ειδικά όταν έχουν το προβάδισμα.

Στο Λονδίνο, η Τότεναμ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα ζευγάρι όπου το προβάδισμα ανήκει ξεκάθαρα στην ομάδα του Σιμεόνε, μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα. Οι «σπερς» μπορεί να διατηρούν ένα εντυπωσιακό αήττητο στην έδρα τους, ωστόσο η παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες δεν τους ευνοεί.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της φάσης των «16»:

Τρίτη 17 Μαρτίου

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0 στην παράταση (5-3) - (34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1' Νελ)

Άρσεναλ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 (3-1) - (36΄Έζε, 63' Ράις)

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (1-5) - (41' Χάαλαντ - 22', 90+3' Βινίσιους)

Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (2-8) (6' Κβαρατσχέλια, 14' Μπαρκολά, 62' Μαγιουλού)

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (1-1) Cosmote Sport 8HD

22:00 Λίβερπουλ-Γαλατάσαραϊ (0-1) Cosmote Sport 2HD, MEGA

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Αταλάντα (6-1) Cosmote Sport 3HD

22:00 Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης (2-5) Cosmote Sport 5HD

Προημιτελικά (7/9-14-16 Απριλίου)