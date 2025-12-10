Σλοτ για Σαλάχ: «Αν θέλει να επιστρέψει, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει το λάθος του»

Οnsports Τeam

Η νίκη της Λίβερπουλ επί της Ίντερ στην Ιταλία έφερε σε ακόμα μεγαλύτερη θέση ισχύος τον προπονητή των Άγγλων ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στον Μο Σαλάχ.

Η Λίβερπου κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο διπλό κόντρα στην Ίντερ παρά το γεγονός πως οι Άγγλοι έχουν να διαχειριστούν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και ο προπονητής τους είχε αφήσει εκτός αποστολής τον σούπερ σταρ της ομάδας, Μο Σαλάχ.

Ο Άρνε Σλοτ αμέσως μετά την νίκη της ομάδας του και αφού σχολίασε το μεγάλο διπλό της Λίβερπουλ ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί με τον Αιγύπτιο παίκτη και βρήκε την ευκαιρία να στείλει το δικό του μήνυμα.

«Όλοι κάνουν λάθη στη ζωή. Το ερώτημα είναι ποιος πρέπει να αναγνωρίσει πρώτος το λάθος — ο παίκτης ή ο προπονητής;»

Μια φράση που ερμηνεύεται από πολλούς ως ξεκάθαρη προτροπή προς τον Σαλάχ να κάνει το πρώτο βήμα και να ζητήσει συγγνώμη, προκειμένου να επανέλθει στην κανονικότητα της ομάδας.