Μπασκόνια: Στο χειρουργείο ο Σεντεκέρσκις

Οnsports Τeam

Μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα της Βιτόρια, με τον Τάντας Σεντεκέρσκις να πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει το πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ο Τάντας Σεντεκέρσκις ταλαιπωρείται από το καλοκαίρι με ένα πρόβλημα στον δεξιό αστράγαλο το οποίο πλέον θα πρέπει να ξεπεράσει με δραστικό τρόπο.

Σύμφωνα με το «El Correo» ο παίκτης και η Μπασκόνια επέλεξαν να πάνε συντηρητικά με την αποθεραπεία, όμως η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί.

Έτσι, ο Λιθουανός θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Φέτος στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 8 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 0,3 κλεψίματα σε 13 παιχνίδια.