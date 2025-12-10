Ομάδες

Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous
Οnsports Τeam 10 Δεκεμβρίου 2025, 11:58
NBA

Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς «ανέβασε» φωτογραφία με τα αδέλφια του και τον πατέρα του αφιερώνοντας ένα ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο NBA αναφορικά με το μέλλον του στους Μπακς, ο ίδιος όμως αν κρίνουμε από την πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram έχει αλλού το μυαλό του.

Ο «Greek Freak» «ανέβασε» φωτογραφία με τα αδέλφια του και τον πατέρα του και τη συνόδευσε με το τραγούδι του Rous «Εξαιρέσεις».

a41a6bbc da31 4cf1 8167 90874a8bd960



