Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous

Οnsports Τeam

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς «ανέβασε» φωτογραφία με τα αδέλφια του και τον πατέρα του αφιερώνοντας ένα ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο NBA αναφορικά με το μέλλον του στους Μπακς, ο ίδιος όμως αν κρίνουμε από την πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram έχει αλλού το μυαλό του.

Ο «Greek Freak» «ανέβασε» φωτογραφία με τα αδέλφια του και τον πατέρα του και τη συνόδευσε με το τραγούδι του Rous «Εξαιρέσεις».