EOK: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κίμωνα Γκιουλιστάνη

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κίμωνα Γκιουλιστάνη στα ματς των εθνικών πρωταθλημάτων.

Ο Κίμων Γκιουλιστάνης, πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ (2021-2024), έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς και η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων μέχρι τη Δευτέρα (15/12).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες Εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων που θα διεξαχθούν από σήμερα, Τετάρτη 10/12 μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 15/12, στη μνήμη του Κίμωνα Γκιουλιστάνη που έφυγε πρόωρα χθες από τη ζωή».