Σασμουνσπόρ - ΑΕΚ: Σίγουρος ο Ράις - «Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον μας»

EPA/Leszek Szymanski, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Έκδηλη είναι η αυτοπεποίθηση που νιώθει ο Τόμας Ράις για την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στην ΑΕΚ, υποστηρίζοντας πως στόχος της Σαμσουνσπόρ είναι να τερματίσει στην πρώτη 8άδα του Conference League.

Ο κόουτς της τουρκικής ομάδας στην συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Πέμπτης (11/12) στάθηκε στην ποιότητα που έχουν οι γηπεδούχοι, αφού είναι δύσκολος αντίπαλος για κάθε σύλλογο, ενώ αναφέρθηκε και στον στόχο που έχει το «συγκρότημα» της Σαμψούντας.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ μίλησε για:

Τον αγώνα με την ΑΕΚ: «Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθησή. Αν μπορέσουμε να επαναλάβουμε την απόδοση που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Γαλατασαράι εναντίον της ΑΕΚ, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Δεν υπάρχει καμία πίεση πάνω μας από το να είμαστε πρωτοπόροι. Θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο πρώτος μας στόχος είναι να τερματίσουμε στους 8 πρώτους της Conference League. Είμαστε καλή ομάδα. Και οι αντίπαλοί μας το ξέρουν αυτό. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον μας».

Τους διαθέσιμους παίκτες: «Ο Μάριους και ο Εντιαγέ είναι πολύ καλοί επιθετικοί. Ο Μάριους έχει κάνει πολύ σημαντική συμβολή μέχρι στιγμής. Ο Εντιαγέ επίσης αποδίδει πολύ καλά. Θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις σύμφωνα με το σύστημά μας. Ανυπομονώ για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Για τους παίκτες μας, το να βλέπουν τους οπαδούς στο γήπεδο είναι κινητήρια δύναμη. Νομίζω ότι αξίζουμε την υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία πετυχαίνοντας ένα καλό αποτέλεσμα».

Την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το συμβόλαιο. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα αύριο. Αν πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε στους 8 πρώτους, να γράψουμε ιστορία και αυτός είναι ο στόχος μας».