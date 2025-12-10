Αρμάνι Μιλάνο: «Οι Έλληνες που έχουν εισιτήρια σε άλλες θύρες θα μεταφερθούν»

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την ενημέρωση της ιταλικής ομάδας αναφορικά με τους Έλληνες που έχουν αγοράσει εισιτήρια σε θύρες που θα βρίσκονται οπαδοί της Αρμάνι.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έλαβε νεότερη ενημέρωση από την EA7 Emporio Armani Milan σχετικά με τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια για την αυριανή αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων (11/12, 21:30).

Συγκεκριμένα αυτή ανέφερε ότι:

«Σχετικά με τους φιλάθλους σας που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια, θα επικοινωνήσουμε με όσους έχουν προβεί σε αγορά στις θύρες των ultras μας και στις γειτονικές θύρες, ενημερώνοντάς τους ότι θα πρέπει να μετακινηθούν στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια σε άλλες θύρες θα μεταφερθούν εκεί (σ.σ. στη θύρα των φιλοξενούμενων) μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι ή εάν επιδείξουν υπερβολική συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργήσει ένταση με τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας».