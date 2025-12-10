ΑΕΚ: Με Μάνταλο και Κουτέσα αλλά χωρίς Ζίνι στην Τουρκία

Οnsports Τeam

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (10/12) με προορισμό την Τουρκία, όπου την Πέμπτη (11/12) θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το ταξίδι προς τη Σαμψούντα γίνεται με μοναδικό στόχο το θετικό αποτέλεσμα στο ματς της Πέμπτης (19:45), που θα αυξήσει τις πιθανότητες της ομάδας για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει προετοιμάσει τους κιτρινόμαυρους για μια εμφάνιση αντίστοιχη με εκείνη στη Φλωρεντία, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Εκτός πλάνων έμειναν οι τραυματίες Γκατσίνοβιτς και Πιερό, ενώ ούτε ο Ζίνι θα ταξιδέψει στην Τουρκία. Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκονται ο Μάνταλος και ο Κουτέσα, που τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή.

Στο αεροδρόμιο, παίκτες και τεχνική ηγεσία έγιναν δεκτοί από φιλάθλους που έσπευσαν να τους στηρίξουν, με τον Λούκα Γιόβιτς να συγκεντρώνει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα και την αγάπη του κόσμου.