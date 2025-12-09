ΑΕΚ: Απίστευτη ατυχία για Καραργύρη, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού - Χειρουργείται την Πέμπτη (11/12)

INTIME SPORTS

Σοκ στην ΑΕΚ, καθώς ο Ζώης Καραγύρης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε επέμβαση την ερχόμενη Πέμπτη (11/12).

Απίστευτη ατυχία στην «Ένωση», καθώς ο 18χρονος επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά τη στιγμή που έπαιρνε τις πρώτες του ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα.

Λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του, ο Καραργύρης τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (08/12) και το αποτέλεσμα της ειδικής εξέτασης που έκανε έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος μετρούσε 13 γκολ σε 10 ματς με την Κ19 της ΑΕΚ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη (11/12).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μακρά και δύσκολη περίοδος αποκατάστασης, αρχικά στις προπονήσεις και στη συνέχεια στην αγωνιστική δράση. Αυτό φυσικά αναμένεται να συμβεί από τη νέα σεζόν.