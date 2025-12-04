ΑΕΚ: «Στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι μόνο η αρχή» - Ο Καραργύρης μίλησε για το ντεμπούτο του

INTIME SPORTS

Ο Ζώης Καραργύρης έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ.

Ο 18χρονος επιθετικός αποτελεί το «καυτό» όνομα στην «οικογένεια» της «Ένωσης».

Ο χαρισματικός νεαρός, ο οποίος «βγάζει» μάτια με τις εμφανίσεις του στην Κ19, αποτελεί την πρώτη μεγάλη ελπίδα της «κιτρινόμαυρης» Ακαδημίας, έπειτα από χρόνια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς του έδωσε το «βάπτισμα του πυρός» στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, καθώς τον έβαλε ως αλλαγή, επιτρέποντας του να «γράψει» την πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική ομάδα.

Ο Καραργύρης, μια ημέρα μετά τον αγώνα, έκανε την πρώτη του ανάρτηση κι αναφέρθηκε στο ντεμπούτο του, το οποίο χαρακτήρισε: «Μία στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτό είναι μόνο η αρχή».

Όσα αναφέρει ο Ζώης Καραργύρης:

«Μία στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Περισσότερο από χαρούμενος που έκανα το ντεμπούτο μου με την ΑΕΚ. Ευγνώμων στον σύλλογο, τον προπονητή και σε όλη την ομάδα για το θερμό καλωσόρισμα και στην οικογένειά μου και το μανατζερικό μου γραφείο που στάθηκαν στο πλευρό μου στο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι μόνο η αρχή».