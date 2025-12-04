Ομάδες

Θέλει… last dance στο Μουντιάλ ο Μέσι – «Ελπίζω να είμαι εκεί»
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 23:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλει… last dance στο Μουντιάλ ο Μέσι – «Ελπίζω να είμαι εκεί»

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ παραδέχτηκε πως επιθυμεί να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, χωρίς όμως να το πει με σιγουριά.

Έχει αγωνιστεί σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα. Είναι ο μύθος της Αργεντινής με τις περισσότερες συμμετοχές και γκολ. Ο Λιονέλ Μέσι θέλει ένα… last dance με την Εθνική του ομάδα, όπως ακριβώς του αρμόζει: Σε ένα ακόμη Μουντιάλ.

Η διοργάνωση του καλοκαιριού πλησιάζει και ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι με δηλώσεις του στο ESPN, ξεκαθάρισε πως θέλει να είναι εκεί, χωρίς όμως να λέει με σιγουριά πως θα είναι:

«Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί. Έχω πει και πριν ότι θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Στη χειρότερη περίπτωση, θα είμαι εκεί να το παρακολουθήσω ζωντανά, αλλά θα είναι ξεχωριστό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ξεχωριστό για όλους, για κάθε χώρα , ειδικά για εμάς, επειδή το ζούμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο».

Ο 38χρονος μίλησε και για την «αλμπισελέστε», δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στον Σκαλόνι και τα νέα παιδιά στο ρόστερ:

«Νέοι παίκτες συνεχίζουν να εμφανίζονται. Εκτός από αυτούς που είναι ήδη εκεί, νέα πρόσωπα συνεχίζουν να έρχονται. Όταν μια ομάδα είναι έτσι, είναι πιο εύκολο για τους νεοφερμένους να ενταχθούν».

 



