Πόλο: Νίκησε στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός, «ζωντανός» για πρόκριση
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 23:10
Οι «πράσινοι» επικράτησαν 21-18 στα πέναλτι της Βαζούτας και με νίκη επί της Βουλιαγμένης περνάνε στα νοκ άουτ του Euro Cup.

Στο κυνήγι της πρόκρισης στους «16» του Euro Cup ανδρών, παρέμεινε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα πόλο των «πράσινων» επικράτησε στα πέναλτι της Βαζούτας με 21-18. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 17-17.

Με το αποτέλεσμα αυτό το «τριφύλλι» βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης, αλλά με «καθαρή» νίκη στο ελληνικό ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής (12 Φεβρουαρίου) με τη Βουλιαγμένη, θα πάρει το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ. Ο ΝΟΒ βολεύεται ακόμη και με ήττα στα πέναλτι.

Η ουγγρική ομάδα είχε προβάδισμα (17-16) 51 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν αποβολή και ο Γκιουβέτσης στα 15 δευτερόλεπτα ισοφάρισε 17-17.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Τσατσόφσκι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στην πρώτη εκτέλεση των Ούγγρων, ο Ουάινμπεργκ απέκρουσε το σουτ του Εκλερ και ο Παναθηναϊκός με 4/4 από Γκιουβέτση, Χαλυβόπουλο, Κουρούβανη και Παπανικολάου πήρε τη νίκη με 21-18 και τους δύο βαθμούς.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 2-4, 7-6, 3-3

Στα πέναλτι: 4-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 7, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

ΒΑΖΟΥΤΑΣ (Ντάνιελ Βάργκα): Ουιφαλούσι, Τατράι 3, Τσάπο 1, Σουσιασβίλι 1, Τσατσόφσκι 2, Εκλερ 2, Γιάνσικ 1, Μπένεντεκ 2, Κόβατς 2, Μέσαρος, Μπούντσουχ 1, Μπατίζι 2, Κόρομ, Σίμον 1

Η βαθμολογία του Γ΄ ομίλου:

Βουλιαγμένη 11

Βαζούτας 10

Παναθηναϊκός 9

Μπουντούτσνοστ 0



