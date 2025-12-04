Ομάδες

Απίστευτα σκηνικά στο Βελιγράδι – Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες της Παρτίζαν
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 22:57
EUROLEAGUE

Το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φώναζαν διαρκώς οι φίλοι της Σέρβικης ομάδας, ενώ αποδοκίμαζαν τους παίκτες ακόμη κι όταν πετύχαιναν καλάθια.

Η Παρτίζαν μοιάζει με… καζάνι που βράζει. Η κατάσταση δεν έχει ηρεμήσει καθόλου μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου ήταν η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση μετά τις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών.

Στο Βελιγράδι οι φίλοι της ομάδας έδωσαν βροντερό παρών στο γήπεδο. Φώναζαν διαρκώς το όνομα του «Ζοτς», ενώ αποδοκίμαζαν έντονα τους παίκτες της Παρτίζαν. Σε τέτοιο σημείο που τους γιούχαραν ακόμη κι όταν πετύχαιναν καλάθια.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, δεν πήγε στο γήπεδο για να μην δυναμιτιστεί η κατάσταση.



