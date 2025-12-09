Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα

Χ / @Samsunsporarmy

Τεράστια είναι η κινητοποίηση στην Τουρκία για την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, με τους δρόμους της Σαμψούντας να έχουν γεμίσει αφίσες | Πάνω από 16.500 εισιτήρια έχουν διατεθεί, δύο ημέρες πριν το ματς.

Η ΑΕΚ έχει εξαιρετικά δύσκολη αποστολή την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει την Σαμσουνσπόρ, η οποία έχει ξεκινήσει μεγάλη κινητοποίηση ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (11/12).

Οι δρόμοι της Σαμψούντας έχουν γεμίσει αφίσες για το ματς, ενώ μεγάλη είναι η ανταπόκριση του κόσμου, καθώς δύο ημέρες πριν από το παιχνίδι έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 16.500 εισιτήρια.

Perşembe günü evimizde oynayacağımız AEK maçı öncesinde,

Samsun merkez ve tüm ilçelerde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bilboardlar ??#Samsunspor pic.twitter.com/vZk1q0sAOa — Samsunsporarmy (@Samsunsporarmy) December 9, 2025

Η ΑΕΚ, λοιπόν, αναμένεται να συναντήσει καυτή ατμόσφαιρα στο «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium», όπου, πάντως, θα έχει και τη συμπαράσταση των οπαδών της, καθώς αναμένεται να δοθούν 2.000 εισιτήρια.

Το Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (11/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.