Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Δεκεμβρίου 2025, 18:09
Τεράστια είναι η κινητοποίηση στην Τουρκία για την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, με τους δρόμους της Σαμψούντας να έχουν γεμίσει αφίσες | Πάνω από 16.500 εισιτήρια έχουν διατεθεί, δύο ημέρες πριν το ματς.

Η ΑΕΚ έχει εξαιρετικά δύσκολη αποστολή την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει την Σαμσουνσπόρ, η οποία έχει ξεκινήσει μεγάλη κινητοποίηση ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (11/12).

Οι δρόμοι της Σαμψούντας έχουν γεμίσει αφίσες για το ματς, ενώ μεγάλη είναι η ανταπόκριση του κόσμου, καθώς δύο ημέρες πριν από το παιχνίδι έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 16.500 εισιτήρια.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, αναμένεται να συναντήσει καυτή ατμόσφαιρα στο «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium», όπου, πάντως, θα έχει και τη συμπαράσταση των οπαδών της, καθώς αναμένεται να δοθούν 2.000 εισιτήρια.

Το Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (11/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.



