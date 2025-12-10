ΠΑΟΚ: Με σημαντικές απουσίες στη Βουλγαρία για Λουντογκόρετς

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μια κρίσιμη ευρωπαϊκή δοκιμασία, καθώς την Πέμπτη (11/12) αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μια νίκη μπορεί να φέρει τον «Δικέφαλο του Βορρά» ακόμη και στην οκτάδα της διοργάνωσης, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητές του για συμμετοχή στα νοκ άουτ πλέι οφ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αναχωρεί την Τετάρτη (10/12) για τη γειτονική χώρα, έχοντας στις αποσκευές της την ψυχολογία από τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε ντέρμπι με τον Άρη, την Κυριακή στην Τούμπα. Ωστόσο, ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί σοβαρές απουσίες που δυσκολεύουν τον προγραμματισμό του.

Πιο σημαντική είναι εκείνη του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα το τελευταίο διάστημα. Την Τρίτη (09/12) έγινε γνωστό πως υπέστη θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο, με το διάστημα της απουσίας του να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί. Όλα πάντως δείχνουν πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.

Εκτός προπονήσεων έμεινε και ο Ζόαν Σάστρε λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στην αποστολή. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται ούτε οι Πέλκας και Μιχαηλίδης, που επίσης συνεχίζουν τα προγράμματά τους εκτός ομάδας.

Το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας ολοκληρώνεται το πρωί της Τετάρτης (10/12), προτού η αποστολή αναχωρήσει για τη Βουλγαρία. Κεντρικό πρόσωπο στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 θα είναι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος επιστρέφει στη Λουντογκόρετς ως αντίπαλος, έχοντας φορέσει τη φανέλα της πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2023.