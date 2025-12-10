Σάμσουνσπορ: Επιστροφές εν όψει ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Μειώνονται τα προβλήματα στη Σάμσουνσπορ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ, με τον προπονητής της τουρκικής ομάδας να υπολογίζει κανονικά στους Έντσαμ, Κουλιμπαλί και Σάτκα.

Η Σάμσουνσπορ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Πέμπτη (11/12, 19:45), θέλοντας τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας του Conference League. Ο Τόμας Ράις καταστρώνει τα πλάνα του υπολογίζοντας τους Ολιβιέ Εντσαμ, Τανγκί Κουλιμπαλί και Λούμπομιρ Σάτκα, που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών.

Αντίθετα, εκτός πλάνων παραμένουν ο ο τραυματίας Αφόνσο Σόουζα και ο Τζελίλ Γιουκσέλ, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με 45 ημέρες αποκλεισμό λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο.