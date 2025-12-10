Ομάδες

Σάμσουνσπορ: Επιστροφές εν όψει ΑΕΚ
Οnsports Τeam 10 Δεκεμβρίου 2025, 11:47
CONFERENCE LEAGUE

Σάμσουνσπορ: Επιστροφές εν όψει ΑΕΚ

Μειώνονται τα προβλήματα στη Σάμσουνσπορ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ, με τον προπονητής της τουρκικής ομάδας να υπολογίζει κανονικά στους Έντσαμ, Κουλιμπαλί και Σάτκα.

Η Σάμσουνσπορ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Πέμπτη (11/12, 19:45), θέλοντας τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας του Conference League. Ο Τόμας Ράις καταστρώνει τα πλάνα του υπολογίζοντας τους Ολιβιέ Εντσαμ, Τανγκί Κουλιμπαλί και Λούμπομιρ Σάτκα, που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών.

Αντίθετα, εκτός πλάνων παραμένουν ο ο τραυματίας Αφόνσο Σόουζα και ο Τζελίλ Γιουκσέλ, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με 45 ημέρες αποκλεισμό λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο.



