Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Επιστροφή στους Γερμανούς! Ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές
Eurokinissi
Οnsports Τeam 10 Δεκεμβρίου 2025, 11:39
SUPER LEAGUE

Super League: Επιστροφή στους Γερμανούς! Ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές

Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι από την Γερμανία θα σφυρίξει το ντέρμπι της αγωνιστικής, Άρης - Ολυμπιακός στο «Κλ. Βικελίδης», τη στιγμή που ο Φωτιάς θα είναι στο Παναθηναϊκός - Βόλος, ο Τσακαλίδης στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ και ο Παπαπέτρου στο Παναιτωλικός - ΑΕΚ.

Επιστροφή στους διαιτητές από την Γερμανία για την ΚΕΔ της ΕΠΟ, αφού μετά την παρουσία του Σέρβου Σρντζαν Γιοβάνοβιτς στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική, επέλεξε και πάλι ρέφερι από την χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Έτσι, στην αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό για την 14η στροφή, ρέφερι ορίστηκε ο Σβεν Γιαμπλόνσκι από την Γερμανία.

Ο 35χρονος διαιτητής είναι ιδιαίτερα… γνωστός στην Ελλάδα, μια και έχει σχεδόν παρουσία κάθε χρόνο σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Την περσινή σεζόν είχε σφυρίξει τις δύο εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού κόντρα σε ΠΑΟΚ (3-2) και ΑΕΚ (1-0), ενώ την Κυριακή (14/12) θα βρεθεί για πρώτη φορά στον… δρόμο του Άρη.

Βοηθοί του θα είναι οι Έντουαρντ Μπαϊτίνγκερ και Σάσα Φραντς Τίλερτ, αμφότεροι από την Γερμανία. Τέταρτος ορίστηκε ο Ζαμπαλάς και στο VAR τον έλεγχο θα είναι ο επίσης Γερμανός, Πάτρικ Φραντς Χανσλμπάουερ με βοηθό τον Πουλικίδη.

Από εκεί και πέρα, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ορίστηκε ο Φωτιάς, με VAR τους Παπαδόπουλο και Αντωνίου. Στο ματς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ διαιτητής θα είναι ο Τσακαλίδης, με τους Τζήλο και Ματσούκα στο VAR, ενώ στο παιχνίδι Παναιτωλικός - ΑΕΚ, ρέφερι θα είναι ο Παπαπέτρου και στο VAR οι Ευαγγέλου και Γιουματζίδης.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

13/12/2025 - 14/12/2025
Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
14.1 14/12/2025 17:30 ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
14.1 14/12/2025 18:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
14.1 14/12/2025 20:00 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ SVEN JABLONSKI ΕΠΟ EDUARD BEITINGER ΕΠΟ SASCHA FRANZ THIELERT ΕΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ PATRICK FRANZ HANSLBAUER ΕΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ
14.1 14/12/2025 21:00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
14.1 13/12/2025 17:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
14.1 13/12/2025 18:00 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
14.1 13/12/2025 20:00 ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ASTERAS AKTOR FC ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Ροή ειδήσεων

BET
Ντέρμπι Ρεάλ-Σίτι στο C.L. με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
6 λεπτά πριν Ντέρμπι Ρεάλ-Σίτι στο C.L. με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Ρογκαβόπουλος: «Σε κάθε παιχνίδι ξεκινάς από το μηδέν»
9 λεπτά πριν Ρογκαβόπουλος: «Σε κάθε παιχνίδι ξεκινάς από το μηδέν»
EUROLEAGUE
«Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»
38 λεπτά πριν «Στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»
44 λεπτά πριν Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved