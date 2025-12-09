Ολυμπιακός - Μακάμπι: Αλλαγή ώρας λόγω ποδοσφαίρου

Onsports Team

Άλλαξε η ώρα έναρξης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Στις 20 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική, όμως οι δύο ομάδες δε θα παίξουν στις 21:15 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά στις 19:30.

Η αλλαγή αυτή έγινε εξαιτίας του ποδοσφαιρικού αγώνα των Πειραιωτών με τη Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος της ομάδας και να προλάβει και τα δύο παιχνίδια.