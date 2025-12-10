BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πατριότι Λέβιτσε στη «SUNEL Arena», για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League και θέλει να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό της και να παραμείνει αήττητη.

Την εξαιρετική της πορεία στο Basketball Champions League θέλει να συνεχίσει η ΑΕΚ η οποία απόψε στις 19:30 υποδέχεται την Πατριότι Λέβιτσε στα Λιόσια.

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία της στο Basketball Champions League. Μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλει να κάνει το 5-0 για να παραμείνει μόνη πρώτη και αήττητη στην κορυφή του ομίλου της.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 4.