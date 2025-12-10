Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Οnsports Τeam

Η δεύτερη φάση του θεσμού ξεκινάει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να υποδέχεται την Πριεβίτζα και το Περιστέρι να βρίσκεται στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Σαραγόσα.

ΠΑΟΚ και Περιστέρι ξεκινάνε τις προσπάθειές τους στη δεύτερη φάση του Europe Cup με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να μπουν με το… δεξί στη φάση παρά τις δυσκολίες των αποστολών που έχουν μπροστά τους.

Ο «Δικέφαλος» θα υποδεχθεί την πρώτη στο PAOK Sports Arena στις 20:15, με τον αγώνα να προβάλλεται στο ΕΡΤ2 Σπορ. Από την άλλη, στις 21:00 η ισπανική ομάδα θα φιλοξενήσει το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου στο Pabellon Principe Felipe, με το ματς να μεταδίδεται από το Youtube.

20:15 ΠΑΟΚ - Πριεβίτζα (ΕΡΤ2 Σπορ)

21:00 Σαραγόσα - Περιστέρι (Youtube)