Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 09:40
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (10/12).

Την πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League έκανε το απόγευμα της Τρίτης (09/12) ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και έδειξε «Σημάδι… πρόκρισης» για την επόμενη φάση.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός «Πάει για 5 μεταγραφές» ως πρώτες κινήσεις τον Ιανουάριο για την αλλαγή της κατάστασης στην ομάδα, ενώ στην ΑΕΚ εξετάζουν «Τι παίζει με φορ», αφού εκεί έχουν εστιάσει για την ενίσχυση.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



