Μπενίτεθ: «Πρέπει να με εμπιστευτείτε, εμένα και τον σύλλογο»

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Σε… ρυθμούς Europa League κινείται πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (11/12) υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αναλύοντας τις σκέψεις του και τα πλάνα του για την κρίσιμη «μάχη» με τους Τσέχους.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν:

Αν και υποψιάζομαι ότι θα μου πείτε ότι ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι, με δεδομένο ότι στο Πρωτάθλημα η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω, έξω από την ομάδα αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος στόχος. Υπάρχει αυτή η στόχευση; Είναι το αυριανό το παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό;

«Καταλαβαίνουμε ότι στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε πάντα να δούμε τον επόμενο αγώνα, πάντα αυτός είναι σαν τελικός. Έχω πει πολλές φορές ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας που ξέρουμε ότι υπάρχουν 7-10 παιχνίδια και έχουμε κάποια κακά αποτελέσματα. Είναι λογικό να υπάρχει μια πεσιμιστική ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από την μια στιγμή στην άλλη. Μου λέγατε πριν για την μεταγραφική περίοδο, είναι ακόμα πολύ μακριά αυτή. Έχουμε ένα γκρουπ παικτών που δουλεύει σκληρά, κάνει λάθη όπως κι εγώ. Πρέπει να τα διορθώσουμε κι αυτό θα το κάνουμε μέσω της σκληρής προπόνησης. Δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά. Αν ο γιος σας κάνει κάποιες εξισώσεις λάθος, το να πας από πάνω του και να του φωνάξεις δεν θα τον βελτιώσει. Είναι άλλη η μέθοδος. Πρέπει να πάρουμε το μάξιμουμ από όλους και μετά θα πάρουμε αποφάσεις. Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί πχ να μην κερδίσουμε αύριο, αλλά να κερδίσουμε τα 2 επόμενα και να προκριθούμε. Δεν θα είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο, ο πρόεδρος βοηθάει σ' αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε».

Ο Παναθηναϊκός σε 6 ματς έχει δεχτεί γκολ μετά το 90'. Πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό, πέρα από τα ατομικά λάθη; Έχει να κάνει με το βάρος και την πίεση;

«Κι εγώ προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό. Δεν συμφωνώ με την γενίκευση. Όταν πρωτοήρθα εδώ, λέγαμε για έλλειψη εμπιστοσύνης, για ανασφάλεια. Αυτό δεν συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει κάποιες σέντρες, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει καλύτερα πράγματα μπροστά, αλλά αυτή την στιγμή η ομάδα είναι πιο γρήγορη, διατηρεί υψηλότερο ρυθμό, οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση. Ακόμα έχουμε δυσκολίες. Πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά. Θα βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή μας αν κρατάμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα τελευταία λεπτά. Είχα κι εγώ συζητήσεις με τους παίκτες, που είχαν αυτή την ανησυχία.Τώρα ναι μεν υπάρχουν κάποια ατομικά λάθη που συνέβησαν, αλλά δεν νομίζω είναι θέμα της ομάδας. Σε γενικές γραμμές τα καταφέρνουμε καλύτερα, αμυνόμαστε καλύτερα».

Γενικά στο ποδόσφαιρο, παρατηρούμε ομάδες που εγχώρια... παραπατάνε, ευρωπαϊκά να κάνουν πολύ καλή πορεία. Το ίδιο ισχύει και για την Βικτόρια Πλζεν αυτή την στιγμή. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει στα 2 τελευταία παιχνίδια ενώ στο ένα ήταν μπροστά στο σκορ, στο άλλο είχε ισοφαρίσει με παίκτη λιγότερο. Αυτό το σοκ μπορεί να επηρεάσει το διακύβευμα του αυριανού αγώνα ή μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά;