Η απάντηση για τον Μουρίνιο στο «The Chase» που εντυπωσίασε την Μπεκατώρου: «Πονηρός...» (video)
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 18:49
ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Η απάντηση για τον Μουρίνιο στο «The Chase» που εντυπωσίασε την Μπεκατώρου: «Πονηρός...» (video)

Η Μαρία Μπεκατώρου έμεινε άφωνη από την ερώτηση στο «The Chase» σχετικά με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές ποδοσφαίρου τον αιώνα που διανύουμε.

Έχει κατακτήσει δεκάδες τίτλους, έχοντας δουλέψει σε ορισμένους από τους κορυφαίους συλλόγους του πλανήτη, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστός και τα... τρελά λεφτά που έχει εισπράξει από τις αποζημιώσεις του. Ένα ποσό που φτάνει τα 115 εκατομμύρια ευρώ!

Η Μαρία Μπεκατώρου φυσικά και δεν το γνώριζε, με αποτέλεσμα να σοκαριστεί όταν άκουσε από διαγωνιζόμενο την απάντηση στο «The Chase», ωστόσο το θεώρησε και μια πολύ καλή τακτική. 

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Ποιος προπονητής ποδοσφαίρου αποχώρησε πρόωρα από την Φενέρμπαχτσε, η 7η απόλυση στην καριέρα του, γεγονός που του έχει εξασφαλίσει 115 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις;», η παρουσιάστρια έμεινε έκπληκτη λέγοντας: «115 εκατομμύρια ευρώ; Αυτό παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία μέθοδος. Αυτό είναι πολύ ωραίο», ενώ όταν επαληθέυτηκε η απάντηση και επιβεβαιώθηκε πως ο Μουρίνιο ήταν αυτός ο προπονητής η ίδια είπε, «Ο πονηρός. Αυτός είναι».

Δείτε το βίντεο:



