Προπονητής Βικτόρια Πλζεν: «Ομάδα επιπέδου Champions League ο Παναθηναϊκός»

Onsports Team

Ο Μάρτιν Χίσκι φανέρωσε με τις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα στο ΟΑΚΑ, πόσο υπολογίζει και σέβεται τον Παναθηναϊκό.

Η Βικτόρια Πλζεν είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League και οι Τσέχοι αντιμετωπίζουν με τεράστια σοβαρότητα το ματς. Κάτι που φάνηκε απ’ τις δηλώσεις του προπονητή του, Μάρτιν Χίσκι. Ο οποίος έδειξε να γνωρίζει καλά τα δεδομένα των «πράσινων» αυτή την εποχή, αλλά παράλληλα τους χαρακτήρισε αντίπαλο επιπέδου Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι μπορεί να περιμένει από τον Παναθηναϊκό: «Είναι μια πολύ έμπειρη διεθνής ομάδα, η οποία διαθέτει πολύ δυνατές μονάδες στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που δεν είναι εντελώς ικανοποιημένη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Υπάρχει νέος προπονητής που προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την ομάδα και σίγουρα μας περιμένει ένας εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος, επιπέδου Champions League».

Για το αν η ομάδα του θα συνεχίσει να αποδεικνύει στην Ευρώπη το πόσο ξεχωριστή είναι: «Όλοι μάλλον αισθανόμαστε ότι στη ευρωπαϊκή σκηνή η ομάδα έχει ταυτότητα, ότι είναι ικανή να παίζει με επιθετικό τρόπο. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το κλειδί για τον αγώνα, να είμαστε θαρραλέοι. Πιστεύω ότι για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση να αφήσουμε πίσω μας τον κακό αγώνα με τη Σλοβάτσκο. Η ομάδα γνωρίζει ότι η απόδοση πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική».

Για το αν περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα: «Ναι, την περιμένουμε και ανυπομονούμε. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει στο δικό του γήπεδο, αλλά στο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, οπότε δεν μπορεί να έχει πλήρη χωρητικότητα. Αλλά γνωρίζουμε πώς είναι το ελληνικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι αυτό πάντα βοηθά κάθε ποδοσφαιριστή και πιστεύω ότι θα είναι θετικό και για εμάς».