Βίντεο με όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League
Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ που μπήκαν το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο Champions League, ορισμένα εκ των οποίων υπέροχα.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1
(73' Μαρτίνς)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 3-1
(65' Γκνάμπρι, 69' Καρλ, 77' Τα - 54' αυτ. Κίμιχ)
Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1
(88' πέν. Σομποσλάι)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1
(50',53' Κουντέ - 21' Κνάουφ)
Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1
(55' Σκαμάκα, 83' Ντε Κετελάρε - 26' Ζοάο Πέδρο)
Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0
(26' αυτ. Ζίμα, 50' πέν. Κούντους, 79' πέν. Σίμονς)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3
(10' Τιλ, 85' Πέπι - 37' Άλβαρες, 52' Χάντσκο, 56' Σόρλοτ)
Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0
(68' Μπαλογκάν)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3
(5',71' Καλαϊλί - 15' Παϊσάο, 41',58' Γκρίνγουντ)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-3
(47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4
(10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ)
Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2
(18',51' Μπραντ - 42' Αλεσάμι, 75' Χογκ)
Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 2-2
(13'αυτ. Μπρούνο Γκιμαράες, 88' Γκριμάλντο - 51' πέν. Γκόρντον, 74' Μίλεϊ)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0
(20' Ρίος, 49' Μπαρέιρο)
Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 2-0
(67' ΜακΚένι, 73' Ντέιβιντ)
Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3
(25',47' Μαντουέκε, 56' Μαρτινέλι)
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-0
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-2
(28' Ροδρίγο - 36' Ο'Ράιλι, 43'πέν. Χάαλαντ)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
- Αρσεναλ 6 18
- Μπάγερν 6 15
- Αταλάντα 6 13
- Παρί Σεν Ζερμέν 6 13
- Μάντσεστερ Σίτι 6 13
- Ίντερ 6 12
- Ρεάλ Μαδρίτης 6 12
- Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
- Λίβερπουλ 6 12
- Τότεναμ 6 11
- Ντόρτμουντ 6 11
- Τσέλσι 6 10
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10
- Μπαρτσελόνα 6 10
- Νιούκαστλ 6 10
- Μαρσέιγ 6 9
- Γαλατασαράι 6 9
- Μονακό 6 9
- Γιουβέντους 6 9
- Λεβερκούζεν 6 9
- Αϊντχόφεν 6 8
- Καραμπάγκ 6 7
- Νάπολι 6 7
- Κοπεγχάγη 6 7
- Πάφος 6 6
- Μπενφίκα 6 6
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 5
- Ολυμπιακός 6 5
- Μπριζ 6 4
- Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4
- Σλάβια Πράγας 6 3
- Αγιαξ 6 3
- Μπόντο Γκλιμτ 6 3
- Βιγιαρεάλ 6 1
- Καϊράτ 6 1
Δείτε τα γκολ: