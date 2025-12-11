Ομάδες

Βίντεο με όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 00:33
CHAMPIONS LEAGUE

Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ που μπήκαν το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο Champions League, ορισμένα εκ των οποίων υπέροχα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

(73' Μαρτίνς)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 3-1

(65' Γκνάμπρι, 69' Καρλ, 77' Τα - 54' αυτ. Κίμιχ)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1

(88' πέν. Σομποσλάι)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1

(50',53' Κουντέ - 21' Κνάουφ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1

(55' Σκαμάκα, 83' Ντε Κετελάρε - 26' Ζοάο Πέδρο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

(26' αυτ. Ζίμα, 50' πέν. Κούντους, 79' πέν. Σίμονς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3

(10' Τιλ, 85' Πέπι - 37' Άλβαρες, 52' Χάντσκο, 56' Σόρλοτ)

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0

(68' Μπαλογκάν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3

(5',71' Καλαϊλί - 15' Παϊσάο, 41',58' Γκρίνγουντ)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-3

(47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4

(10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

(18',51' Μπραντ - 42' Αλεσάμι, 75' Χογκ)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 2-2

(13'αυτ. Μπρούνο Γκιμαράες, 88' Γκριμάλντο - 51' πέν. Γκόρντον, 74' Μίλεϊ)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0

(20' Ρίος, 49' Μπαρέιρο)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 2-0

(67' ΜακΚένι, 73' Ντέιβιντ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3

(25',47' Μαντουέκε, 56' Μαρτινέλι)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-2

(28' Ροδρίγο - 36' Ο'Ράιλι, 43'πέν. Χάαλαντ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

  1. Αρσεναλ 6 18
  2. Μπάγερν 6 15
  3. Αταλάντα 6 13
  4. Παρί Σεν Ζερμέν 6 13
  5. Μάντσεστερ Σίτι 6 13
  6. Ίντερ 6 12
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 6 12
  8. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
  9. Λίβερπουλ 6 12
  10. Τότεναμ 6 11
  11. Ντόρτμουντ 6 11
  12. Τσέλσι 6 10
  13. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10
  14. Μπαρτσελόνα 6 10
  15. Νιούκαστλ 6 10
  16. Μαρσέιγ 6 9
  17. Γαλατασαράι 6 9
  18. Μονακό 6 9
  19. Γιουβέντους 6 9
  20. Λεβερκούζεν 6 9
  21. Αϊντχόφεν 6 8
  22. Καραμπάγκ 6 7
  23. Νάπολι 6 7
  24. Κοπεγχάγη 6 7
  25. Πάφος 6 6
  26. Μπενφίκα 6 6
  27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
  28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 5
  29. Ολυμπιακός 6 5
  30. Μπριζ 6 4
  31. Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4
  32. Σλάβια Πράγας 6 3
  33. Αγιαξ 6 3
  34. Μπόντο Γκλιμτ 6 3
  35. Βιγιαρεάλ 6 1
  36. Καϊράτ 6 1

Δείτε τα γκολ:



