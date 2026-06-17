· Παναθηναϊκός

Ώρα Conference League στον Παναθηναϊκό

Τη στιγμή που ο Γιάκομπ Νίστρουπ έχει πιάσει δουλειά και ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ξεκινήσει, οι «πράσινοι» θα μάθουν σήμερα το μεσημέρι (15:00) τον αντίπαλό τους για τον 2ο προκριματικό της διοργάνωσης.

Ώρα Conference League στον Παναθηναϊκό
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Ώρα… Ευρώπης σήμερα για τον Παναθηναϊκό με την ομάδα του «τριφυλλιού» να μαθαίνει το μεσημέρι τον αντίπαλό της για τον 2ο προκριματικό του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός θα μπει στην κλήρωση -που θα πραγματοποιηθεί στις 15:00- ως ισχυρός κι ως εκ τούτου θα αποφύγει αρκετούς δυνατούς αντιπάλους, με τους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για τις 23 και 30 Ιουλίου.

Μεταξύ των υποψήφιων αντιπάλων βρίσκονται οι: Πανεβέζις, Νέφτσι, Μάδεργουελ, Ντουνάισκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαραζντίν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Πολίσια Ζίτομιρ, Τσερκάσι, Κόπερ, Μπράβο, Ζίμπρου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΚΚΑ 1948 Σόφιας, Σέλμπουρν, Ντουκάτζινι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Ακόμη στους υποψήφιους αντιπάλους θα προστεθούν και οι ομάδες που θα προκριθούν από τον 1ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

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