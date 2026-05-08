Ο τερματοφύλακας της Ράγιο Βαγιεκάνο στέλνει και 5η ισπανική ομάδα στο επόμενο Champions League

Εξασφάλισε μια ακόμη θέση (την 5η) για την επόμενη σεζόν στο Champions League το ισπανικό ποδόσφαιρο, μετά τη νίκη και την πρόκριση της Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League.

Η Ράγιο επικράτησε χθες στην έδρα της Στρασμπούρ στη Γαλλία (1-0) και χάρη σε αυτή τη νίκη η Ισπανία είναι οριστικά δεύτερη στη φετινή συγκομιδή βαθμών στην UEFA, εξασφαλίζοντας ένα έξτρα εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Champions League.

Η Φράιμπουργκ έδωσε βαθμούς με τη νίκη επί της Μπράγκα και την πρόκριση στον τελικό του Europa League, ωστόσο και να το κατακτήσει δεν θα μπορεί να ανεβάσει τη Γερμανία στη δεύτερη θέση.

Αυτή η νίκη, ωστόσο, ήρθε χάρη στον τερματοφύλακα της Ράγιο Βαγιεκάνο, Αουγκούστο Μπατάγια ο οποίος στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, με την πρόκριση να έχει ουσιαστικά ήδη κριθεί, έκανε σπουδαία επέμβαση σε εκτέλεση πέναλτι.

Δείτε τη φάση: