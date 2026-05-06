Κομπανί: «Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή αξέχαστη»

Η Μπάγερν Μονάχου έχει καταφέρει να φτάσει σε απόσταση ενός αγώνα από τον τελικό του Champions League.

Παίκτες κι οπαδοί προετοιμάζονται για τον αγώνα ρεβάνς κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά πέρυσι, κέρδισε με 5-4 στον πρώτο αγώνα στο Παρίσι.

Ο Κομπανί, μιλώντας στους δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι υπάρχει η αίσθηση μεταξύ των παικτών του και των φιλάθλων της Μπάγερν ότι είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

«Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μαζί θα κάνουμε τα επόμενα βήματα», είπε ο Κομπανί και συμπλήρωσε: «Λίγοι το πίστευαν στην αρχή της σεζόν ότι θα είχαμε την ευκαιρία με τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα να φτάσουμε στον τελικό του Champions League. Τώρα είμαστε εδώ, έχουμε ζήσει σπουδαίες στιγμές και οι οπαδοί πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουμε και μαζί θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή αξέχαστη».

Οι Βαυαροί, στη δεύτερη σεζόν του Κομπανί στον πάγκο τους, έχουν εξασφαλίσει τον τίτλο της Bundesliga και μπορούν να κατακτήσουν το νταμπλ με νίκη επί της Στουτγάρδης στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας στις 23 Μαΐου.

Ο Βέλγος προπονητής, ωστόσο, προσπάθησε να απομακρύνει την πίεση. «Απόλυτη ηρεμία, εσωτερική ηρεμία», είπε ο Κομπανί όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται και πρόσθεσε: «Όχι μόνο πριν από αυτό το παιχνίδι, αλλά προσπαθώ να μην επηρεάσει αυτή η αίσθηση του παιχνιδιού πολύ νωρίς. Κάντε τη ρουτίνα ήρεμα, βρείτε τις σωστές λέξεις για αύριο και απλώς αναζητήστε τη σωστή τελευταία φράση για να επηρεάσει η ομάδα αυτό το ένα τοις εκατό. Θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Έχουμε ιδέες που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν να το κάνουμε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι και αυτή είναι η προτεραιότητα».

