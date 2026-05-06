Λουίς Ενρίκε: «Αγώνας μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδων της Ευρώπης»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, εμφανίστηκε ήρεμος ενόψει του δεύτερου εημιτελικού του Champions League στο Μόναχο εναντίον της Μπάγερν, όπως είπε «ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης».

«Αυτό που τονίζουμε πάντα, ως προπονητές, είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα, επειδή το πρώτο αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να πω ότι θα είναι διαφορετικά. Καμία ομάδα δεν αποδέχεται ότι η άλλη είναι καλύτερη, και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη "διασκεδαστικό" αγώνα», τόνισε ο Ισπανός προπονητής της Παρί.



Επίσης, ο Λουίς Ενρίκε μίλησε...

Για το αν θέλει να αλλάξει κάτι: «Πάντα προσπαθούμε να τα πάμε καλύτερα, να βελτιωθούμε, αλλά στους τέσσερις προηγούμενους αγώνες μας, με την Μπάγερν του Κομπανί, υπήρξαν και κάποια κανονικά αποτελέσματα (2-0 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1-2 στο Champions League). Η ομάδα που είναι πίσω θέλει να γυρίσει το παιχνίδι, να προσπαθήσει να κερδίσει, αλλά έχουμε τον ίδιο στόχο όπως σε όλους τους εκτός έδρας αγώνες μας. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστούμε ένα αποτέλεσμα, αφού ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε. Είναι μια πρόκληση, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με τις εμφανίσεις μας αυτή τη σεζόν, ειδικά εκτός έδρας».

Για το αν περιμένει έναν τόσο τρελό αγώνα: «Δεν έχει σημασία τι περιμένω εγώ. Θα είναι ένας αγώνας πολύ υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδων της Ευρώπης, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Είναι ένα συναρπαστικό σενάριο για όλους».

Για το αν εκφράζει και αυτή τη φορά την αισιοδοξία του: «Πάντα έλεγα το ίδιο πράγμα: θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Αυτό εξαρτάται από πολλές συνθήκες, αλλά κανένας παίκτης ή οπαδός δεν θα σταματήσει να παίζει ή να τραγουδάει. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και τώρα είναι η ώρα να δώσουμε αυτό το μικρό κάτι επιπλέον για να φτάσουμε σε αυτόν τον τελικό. Σε τέτοιου είδους αγώνες, είναι σημαντικό να δείξουμε και να κατανοήσουμε γιατί είμαστε εδώ και να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις, αλλά έχουμε την εμπειρία της περασμένης χρονιάς. Δείξαμε απίστευτη ανθεκτικότητα σε δύσκολες στιγμές. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στους 4.000 οπαδούς μας, οι οποίοι θα τραγουδούν όλη την ώρα».

Για την επιστροφή στο Μόναχο μετά τη νίκη στον τελικό επί της Ίντερ: «Είμαστε ήδη στο 100%, δεν χρειάζεται περισσότερο, αλλά αυτές είναι καλές αναμνήσεις, και η επιστροφή στο Μόναχο θα είναι πάντα μια πραγματική ευχαρίστηση γιατί μπορούμε να θυμηθούμε τι βιώσαμε. Το 2015, τη χρονιά που κέρδισα το Champions League με την Μπαρτσελόνα, παίξαμε εδώ τον δεύτερο ημιτελικό μας..»