Ίντερ: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Μαρτίνες - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης
EPA/THOMAS ANDERSEN, ΑΜΠΕ
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 21:14
CHAMPIONS LEAGUE / Ίντερ

Ίντερ: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Μαρτίνες - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα στο εκτός έδρας ματς με την Μπόντο Γκλιμτ (3-1).

Οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος υπέστη μυϊκή διάταση στη γάμπα στο εκτός έδρας ματς της Ίντερ με την Μπόντο Γκλιμτ και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο Αργεντινός στράικερ χτύπησε στο δεύτερο μέρος και αντικαταστάθηκε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με ήττα 3-1 για την Ίντερ, αφήνοντας την ομάδα σε δύσκολη θέση ενόψει της ρεβάνς των playoffs του Champions League.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα Sportmediaset, ο Μαρτίνες θα χάσει σίγουρα τα ματς με Λέτσε (21/2, πρωτάθλημα), Μπόντο Γκλιμτ (24/2, Champions League), Τζένοα (28/2, πρωτάθλημα) και Κόμο (3/3, πρώτος ημιτελικός Coppa Italia), ενώ είναι αμφίβολο αν θα προλάβει το Derby della Madonnina με τη Μίλαν (8/3, Serie A). Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μία εβδομάδα.

UCL: Μπόντο Γκλιμτ-Ίντερ 3-1 | HL


