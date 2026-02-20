Ομάδες

Παναιτωλικός: Με τέσσερις απόντες κόντρα στον Ολυμπιακό
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 22:22
SUPER LEAGUE / Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Με τέσσερις απόντες κόντρα στον Ολυμπιακό

Με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Παναιτωλικός το απόγευμα του Σαββάτου (21/2, 17:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κρίστιαν Μανρίκε και Αντρέα Μπουχαλάκη οι οποίοι έχουν δηλωθεί για να εκτίσουν τις ποινές τους, ενώ εκτός έμειναν και οι τραυματίες Χάρης Μαυρίας και Γιάννης Σατσιάς.

Εκτός αποστολής έμεινε κι ο Χόρχε Αγκίρε, αλλά και οι μόνιμοι τραυματίες κι απόντες Λουίς, Στάγιτς και Γαλιάτσος.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού για το ματς με τον Ολυμπιακό:

Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάτζι, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστέμπαν, Ουνάι Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Μλάντεν, Παρδάλος, Ρόσα, Σιέλης, Σμυρλής και Ζίβκοβιτς.



