NBA: Εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη ο Τζα Μοράντ
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 21:48
NBA / Μέμφις Γκρίζλις

NBA: Εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη ο Τζα Μοράντ

Χωρίς τον αστέρα τους θα πρέπει να συνεχίσουν να... ζουν οι Μέμφις Γκρίζλις.

O 26χρονος γκαρντ είχε τραυματιστεί στον αριστερό αγκώνα στις 21 Ιανουαρίου. Όπως ενημέρωσαν οι Γκρίζλις, ο δύο φορές All Star, θα πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία του, αφού περίπου έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του συνεχίζει να πονά.

Η ομάδα του Μέμφις τόνισε πως θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Επιπρόσθετα, οι Γκρίζλις ενημέρωσαν πως ο γκαρντ Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για να διορθωθεί η κακή ευθυγράμμιση του μικρού δακτύλου του δεξιού χεριού του. Το χρονοδιάγραμμα της ανάρρωσής του θα ανακοινωθεί μετά την επέμβαση.



