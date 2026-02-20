NBA: Εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη ο Τζα Μοράντ

Onsports Team

Χωρίς τον αστέρα τους θα πρέπει να συνεχίσουν να... ζουν οι Μέμφις Γκρίζλις.

O 26χρονος γκαρντ είχε τραυματιστεί στον αριστερό αγκώνα στις 21 Ιανουαρίου. Όπως ενημέρωσαν οι Γκρίζλις, ο δύο φορές All Star, θα πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία του, αφού περίπου έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του συνεχίζει να πονά.

Η ομάδα του Μέμφις τόνισε πως θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Επιπρόσθετα, οι Γκρίζλις ενημέρωσαν πως ο γκαρντ Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για να διορθωθεί η κακή ευθυγράμμιση του μικρού δακτύλου του δεξιού χεριού του. Το χρονοδιάγραμμα της ανάρρωσής του θα ανακοινωθεί μετά την επέμβαση.