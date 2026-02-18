UEFA: Η πρώτη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

AP Photo/Pedro Rocha

Onsports Team

Ανακοίνωση για τα όσα έλαβαν χώρα στο ματς της Μπενφίκα με την Ρεάλ και την φερόμενη ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους Τζούνιορ εξέδωσε η UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία πήρε θέση μετά τον σάλο που έχει σηκώσει το επεισοδιακό ματς στο «Ντα Λουζ», ειδικά μετά το εξαιρετικό τέρμα που σημείωσε ο Βινίσιους Τζούνιορ. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η επίθεση στον Βραζιλιάνο είναι υπό εξέταση και μέχρι την ενδεχόμενη επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων δεν θα υπάρξουν περαιτέρω πληροφορίες ούτε σχόλια.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Οι επίσημες αναφορές από τους αγώνες που διεξήχθησαν χθες το βράδυ βρίσκονται υπό εξέταση.

Όπου αναφέρονται ζητήματα, ξεκινά η διαδικασία και, σε περίπτωση που οδηγήσουν στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, αυτές ανακοινώνονται στον πειθαρχικό site της UEFA.

Δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να σας παρέχουμε ούτε περαιτέρω σχόλια να κάνουμε σχετικά με το θέμα αυτό σε αυτό το στάδιο».