Super League: Κατσικογιάννης στο ΟΦΗ-Παναθηναϊκός, Βεργέτης στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός - Οι ορισμοί

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης του Συνδέσμου Ηπείρου ορίστηκε από την ΚΕΔ να σφυρίξει το κρίσιμο ματς ΟΦΗ - Παναθηναϊκός στο Παγκρήτιο, ενώ ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία θα είναι στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής της Super League από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Στο κρίσιμο ματς του Παγκρητίου, την ερχόμενη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, όπου ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, με τον Μιχάλη Ματσούκα από την Εύβοια στον έλεγχο του VAR.

Από εκεί και πέρα, ο Χρήστος Βεργέτης από τον Σύνδεσμο της Αρκαδίας θα σφυρίξει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό στην «Allwyn Arena», με τον Άγγελο Ευαγγέλου στο VAR. Ακόμα, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη θα είναι στην αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλία με VAR τον Στέφανο Κουμπαράκη, ενώ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό ορίστηκε ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ήπειρο με VAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο από την Μακεδονία.

Συνοπτικά, οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής: