Λουτσέσκου: «Να θυσιαστούμε στο γήπεδο»

Ο τεχνικός ηγέτης του ΠΑΟΚ παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και στάθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, κόντρα σε μία ομάδα που έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση μέσα στη σεζόν και βρίσκεται ακόμα πιο ψηλά στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος κόουτς μίλησε για:

Το αν κάνει πιο δύσκολο ότι αυτό το ματς με την Θέλτα είναι το τελευταίο από τα δύσκολα παιχνίδια: «Δεν είναι το τελευταίο δύσκολο παιχνίδι! Αυτό είναι το πρόγραμμα, από την αρχή της σεζόν, έχουμε ένα δύσκολο καλεντάρι και με έναν τρόπο έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε. Όντας ισορροπημένοι, με σωστό τρόπο ανάλυσης και απόδοσης από την αρχή της σεζόν, είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Τα τελευταία ματς χάσαμε πολύ μεγάλο κομμάτι σωματικής και πνευματικής ενέργειας, είναι η αλήθεια παίζοντας από τις αρχές Γενάρη σερί, αλλά είμαστε περήφανοι και με αυτοπεποίθηση γιατί είμαστε μέσα στις τρεις διοργανώσεις και παλεύουμε ανεξαρτήτως αντιπάλου και γηπέδου. Την Κυριακή η ΑΕΚ ήταν χαρούμενη με την ισοπαλία ενώ ήταν ξεκούραστη και πιο διαθέσιμη για να προετοιμάσει ένα ντέρμπι και εμείς ήμασταν στεναχωρημένοι για την ισοπαλία, παρά το γεγονός ότι προερχόμασταν από ένα δύσκολο πρόγραμμα. Το γκρουπ μας είναι έτοιμο για να δείξει τις ικανότητες του».

Το τι άλλαξε από την τελευταία φορά που έπαιξε με την Θέλτα: «Πέρασε πολύς καιρός από τότε. Ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία για εμάς τότε γιατί είχαμε παίξει εκτός έδρας πριν να πάμε στην Ισπανία και μετά είχαμε εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με μόλις δυο μέρες διαφορά. Έχουμε βελτιωθεί πολύ από τότε σε νοοτροπία και σε απόδοση, η Θέλτα από την άλλη είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία σε σχέση με τον Οκτώβρη. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή στον αγώνα, να είμαστε προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Να είμαστε ήρεμοι, να θυσιαστούμε στο γήπεδο και να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές που σίγουρα θα έρθουν στο ματς. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε το πνεύμα που πρέπει παρά τις απουσίες που έχουμε. Να έχουμε αυτό το πνεύμα της μάχης και της θέλησης να δώσουμε τα πάντα σε κάθε πτυχή του αγώνα. Χρειάζεται υπευθυνότητα και 150% συγκέντρωσης για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Την απουσία του από τον πάγκο στον αγώνα και το αν η περσινή εμπειρία της απουσίας τον οδηγεί να αλλάξει κάτι: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Η ιστορία των αγώνων που δεν ήμουν στον πάγκο, έδειξε ότι δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Αυτό ήταν πέρσι, φέτος είναι διαφορετικό. Αποδέχομαι την τιμωρία μου και εκείνη την ώρα αντέδρασα έντονα για την αδικία από τον διαιτητή. Πρέπει να προετοιμαστούμε και δεν έχει να κάνει με το αν είμαι στον πάγκο ή όχι».

Το πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι για τον ΠΑΟΚ να είναι σε όλους τους στόχους μέσα: «Πολύ λίγες ομάδες στην Ευρώπη είναι μέσα σε όλες τις διοργανώσεις, με πιθανότητες να διεκδικήσουν τίτλους. Οι περισσότερες στην Ευρώπη που παίζουν σε όλες τις διοργανώσεις δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστικές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι δύσκολο, πρέπει να πω μια ακόμα φορά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι περίπλοκο. Έχω πει πολλές φορές που δεν είναι τόσο υψηλό το επίπεδο σε ποιότητα αλλά τα παιχνίδια είναι δύσκολα σε συναισθηματικό επίπεδο και με ομάδες που είναι συμπαγείς. Η έλλειψη ισορροπία από τον έναν αγώνα στον άλλον, η αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων, ο εγωισμός της κάθε ομάδας, όλο αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις λάθος και να χάσεις βαθμούς γιατί αν το κάνεις, θα είναι σαν... να έρθει το τέλος του κόσμου. Το Conference League πλεον ειναι φέτος πιο δυνατό από ότι τα προηγούμενα χρόνια, το Europa League είναι ανώτερο επίπεδο. Αυτό πρέπει να μάθουμε φέτος, να ανταποκρινόμαστε και να προσαρμοζόμαστε από την μια στιγμή στην άλλη».

Την περιγραφή μιας κουβέντας με τον Τάισον για το αν... μπορεί ή δεν μπορεί: «Γιατί πιστεύετε ότι λέω κάτι ιδιαίτερο με τον Τάισον; Γενικά μιλάω με όλους τους παίκτες για την σεζόν μας μέχρι τώρα, για την ζωή γενικά, ακόμα και για προσωπικά ζητήματα. Είναι σε πολύ καλή ψυχολογία, είναι σε κορυφαίο επίπεδο πνευματικής και αγωνιστικής ετοιμότητας, τα αγωνιστικά του δεδομένα είναι ... top of the top. Μεταξύ μας δεν χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό, υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός και αυτός ο δεσμός ισχύει και για τους περισσότερους παίκτες της ομάδας, όχι μόνο με τον Τάισον».

Τις διαφορές της Θέλτα αγωνιστικά σε σχέση με τον Οκτώβρη: «Πάντα η Θέλτα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, με καλές εμφανίσεις αλλά αυτή την στιγμή έχουν ένα σερί χωρίς νίκη, μια δύσκολη περίοδο. Πάντως επιβάλλεται στον αντίπαλο με κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τώρα είναι στην ζώνη για να είναι και του χρόνου στην Ευρώπη. Κάθε παιχνίδι έχει την δική του ιστορία, οπότε το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση της κάθε στιγμής. Παίζει ρόλο η ψυχολογία που θα υπάρχει στις δυο ομάδες, η εμπειρία, η αυτοπεποίθηση και η αυτοθυσία που θα βγει στο γήπεδο σε κάθε μονομαχία, σε κάθε διεκδίκηση. Γνωρίζουμε ότι μπορείς να παίξεις καλά και να μην κερδίσεις λόγω ατυχίας, μπορείς να μην παίξεις καλά και να κερδίσεις, όλα μπορούν να συμβούν. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό πάντα».

Τους παίκτες που είναι τραυματίες και πότε θα είναι διαθέσιμοι: «Δεν μπορώ να σας πω ξεκάθαρα πότε θα παίξει ο καθένας. Δυο εβδομάδες περίπου ο Κωνσταντέλιας και ο Μεϊτέ, ο Ντεσπόντοφ και ο Πέλκας ίσως να χρειαστούν 3-4 βδομάδες ο καθένας τους. Πρέπει να γίνει δουλειά από αυτούς στην αποθεραπεία, είναι επαγγελματίες και πρέπει να είναι έτοιμοι γρήγορα για να επανέλθουν στους αγώνες. Πρέπει να σκεφτούμε θετικά, να είμαστε ήρεμοι, άλλωστε είναι μια διαδικασία που την έχει η κάθε ομάδα που παίζει ανά τρεις μέρες για όλες τις διοργανώσεις».